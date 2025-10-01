Fethiye'de Sürüklenen Balıkçı Teknesi Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesi, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılıp emniyete alındı.
Fethiye Afkule önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yardım çağrısı sonrası sürüklenen balıkçı teknesi TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenerek Fethiye Tersaneler mevkisinde emniyete alındı. - MUĞLA
