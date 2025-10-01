Haberler

Fethiye'de Sürüklenen Balıkçı Teknesi Kurtarıldı

Fethiye'de Sürüklenen Balıkçı Teknesi Kurtarıldı
Güncelleme:
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesi, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılıp emniyete alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında avlanan balıkçı teknesinin arızalanarak sürüklenmesi üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye Afkule önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yardım çağrısı sonrası sürüklenen balıkçı teknesi TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenerek Fethiye Tersaneler mevkisinde emniyete alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
