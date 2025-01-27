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Fethiye'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Cemile (63) ve Mehmet Başar (72) çiftinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay sonrası yapılan incelemede çiftin zehirlendiği tespit edildi. Cemile Başar veeşi Mehmet Başar'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇİFTİN ÇOCUKLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Eve giren ekipler, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. İncelemelerin ardından çiftin cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin çocukları ile yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşarken, polis ile çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Fethiye'de sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

karbonmonoksit renksiz kokusuz pek hissedemeyeceğiniz anladığınızda sizi felç edip hareketsiz bırakacak kadar geç kalacağınız zehirli bir gazdır sizi iktidarın uçuyoruz kaçıyoruz avrupa bizi kıskanıyor yalanıyla uyuttuğu gibi anlamadan uyutur kannınıza karışan gazlla mefta olursunuz öyle bir tehlike hissettiğinizde temiz açık havaya çıkıp bol hava alın artık tehlike geçti diye boşvermeden hemen çevrenizden ve en yakın sağlık kuruluşundan yardım isteyin

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