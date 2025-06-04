Fethiye'de Restoran Tavanı Çöktü: 5 Yaralı

Fethiye'de Restoran Tavanı Çöktü: 5 Yaralı
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir restoranda tavan çökmesi sonucu 1'i çocuk toplam 5 yabancı uyruklu kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir restoranda yaşanan tavan çökmesi sonucu 1'i çocuk toplam 5 yabancı uyruklu kişi yaralandı.

Olay, Karagedik Mahallesi Çalış mevkisindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranın tavanındaki malzemeler, aniden masada oturan müşterilerin üzerine düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayda yaralanan yabancı uyruklu 1'i çocuk 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Fethiye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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