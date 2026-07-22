Fethiye'deki yangında alevler evlere ulaştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınından alevler bazı evlere sıçrarken, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sürüyor.

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek İnlice Mahallesi'ne kadar ulaştı. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine jandarma ekipleri, İnlice Mahallesi'nde tahliye çalışmalarına başladı. Alevlerin İnlice Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine bölgede güvenlik önlemlerini artıran jandarma ekipleri, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla mahallede tahliye çalışmalarını başlattı.

Alevler evlere ulaştı

Bölgede rüzgarla birlikte yönünü yerleşim yerlerine çeviren alevler, bazı evleri etkisi altına aldı. Bazı evler yangından etkilenirken, bölgedeki ekiplerin çalışmaları sürüyor. Ayrıca yangın bölgesine jandarma ve emniyete ait TOMA'ların da sevk edildiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı