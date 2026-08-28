Fethiye’de orman yangını: Alevler evleri tehdit ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Şehir merkezine yakın bir noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Şehir merkezine yakın bölgede dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Bölgede şiddetli olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayılırken, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahele sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı