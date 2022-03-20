Muğla'da ormanlık alanda korkutan yangın! Yükselen alevler, vatandaşları endişelendirdi

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Fethiye Göcek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda baz istasyonlarının bulunduğu mevkide saat 13.30 sıralarında alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

RÜZGARIN DA ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına müdahale etti. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.