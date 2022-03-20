Muğla'da ormanlık alanda korkutan yangın! Yükselen alevler, vatandaşları endişelendirdi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz yaz aylarında da etkisini gösteren orman yangınları nedeniyle büyük sıkıntılar yaşanmıştı. Bugün saat 13.30 sıralarında Göcek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda baz istasyonlarının bulunduğu mevkide başlayan yangın, paniğe neden oldu. Acil olarak bölgeye sevk edilen ekipler, yangının büyümemesi adına müdahalede bulundu.
FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Fethiye Göcek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda baz istasyonlarının bulunduğu mevkide saat 13.30 sıralarında alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
RÜZGARIN DA ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına müdahale etti. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.