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Fethiye'de Kaybolan İki Trekkingci Kadın Kurtarıldı

Fethiye'de Kaybolan İki Trekkingci Kadın Kurtarıldı
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Fethiye'nin Cadianda bölgesinde trekking yaparken yollarını kaybeden iki kadın, Fethiye MAG ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Sağlık kontrollerinin ardından kadınların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fethiye'de Yeşilüzümlü Cadianda bölgesinde trekking (doğa yürüyüşü) yaparken engebeli arazide yollarını kaybeden 2 kadın, Fethiye MAG (Mahalle Afet Gönüllüleri) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi Cadianda bölgesinde bir tepede mahsur kalan 2 trekkingci kadın kurtarıldı. Yolunu kaybeden ve panik yaşayan trekkingciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine AFAD, bölgede aktif görev yapan Fethiye MAG ekipleriyle koordinasyon sağlayarak kurtarma operasyonunu başlattı. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, bir tepede mahsur kalan 2 trekkingci kadını, güvenli bir şekilde indirip, sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde trekkingci kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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