Fethiye'de Kaybolan 'Ateş' Köpeği AKUT Tarafından Kurtarıldı

Fethiye'de Kaybolan 'Ateş' Köpeği AKUT Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'nin Çenger Köyü'nde kaybolan 12 yaşındaki 'Ateş' isimli köpek, AKUT Fethiye Ekibi tarafından dere yatağında sıkıştığı yerden başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Fethiye'de kaybolan 12 yaşındaki "Ateş" isimli köpek, dere yatağında sıkıştığı yerden AKUT Fethiye Ekibi tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Fethiye'nin Çenger Köyü'nde, 2 gün önce 12 yaşındaki Golden Retriever cinsi "Ateş" isimli köpek kayboldu. Sahipleri, köpeği bulmak için arama çalışması başlattı. Aramalar sonucunda, "Ateş" isimli köpek dere yatağında sarp ve ulaşılması güç bir noktada bulundu. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla köpeği kurtaramadı. Bunun üzerine, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye Ekibi'nden yardım istendi. İsmail Madak liderliğindeki 5 kişilik ekip, olay yerine hızlıca intikal etti.Zorlu arazi şartlarına rağmen, AKUT ekibi başarılı bir operasyon gerçekleştirerek köpeği güvenli bir şekilde bulunduğu noktadan çıkardı. Köpek sahibine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu

Galatasaray'ın kutlamalarında sahne alacak isimler belli oldu
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı

Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere'den Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı ilk somut adım
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
Finlandiya'da okulda bıçaklı saldırı: 3 öğrenci yaralandı

Okulda vahşet! Kız öğrencileri bıçaklayıp bir de kayda aldı
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi

Survivor'da gergin anlar! Eleme sonrası eşyaları ateşe verdi
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım

Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.