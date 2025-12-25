Fethiye'de 'Yastıklı' infazın iddianamesi hazır

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuduğu sırada av tüfeğiyle vurularak öldürülen İbrahim Solak (23) cinayetiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, cinayetin Solak'ın yanındaki sevgilisi tarafından organize edildiği, ses çıkmaması için maktulün yüzüne yastık bastırıldığı iddia edildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Mayıs 2025'te Esenköy Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili iddianamesini tamamladı. Savcılık; Sefer K., Murat K., R.G. ile Yağmur A., Emine T. ve Hüseyin K. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep etti, ayrıca "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da ek cezalar istendi.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianameye göre, Sefer K. eski kız arkadaşı Yağmur A.'yı "kurtarma" bahanesiyle Denizli'den yola çıkarken, yanına Murat K., Hüseyin K. ve Emine T.'yi alıp Ortaca'dan evi tanıyan 15 yaşındaki Rabia G.'yi de araca aldı. Olay günü evin yakınında şüphelilerden Hüseyin K. ve Emine T. araçta beklerken, Sefer K., Murat K. ve Rabia G. eve yöneldi. Anahtar bulunamayınca Rabia G. ikinci kattaki balkona tırmanarak içeri girdi ve kapıyı içeriden açtı.

İddianamede, savcılık değerlendirmesine göre, maktul uyuduğu sırada Yağmur A.'nın yüzüne yastık bastırdığı, Sefer K.'nın da av tüfeğini yastığa dayayıp ateşlediği belirtildi. Adli tıp/kriminal raporlarında atışın bitişik atış olduğu, kafatasında plastik tapa ve yastığa ait elyaf parçaları tespit edildiği bilgileri yer aldı.

Olay sonrası şüphelilerin araçla kaçtığı, Akhisar civarında yakalandıkları belirtildi. Yağmur A. ifadesinde olayın kaza olduğunu öne sürerken, telefon incelemesinde "Eldeki barut izi nasıl geçer" şeklinde arama görüldüğü iddianamede yer aldı.

Sefer K. ifadesinde; Rabia G.'nin kendisine İbrahim'in Yağmur'u zorla tuttuğunu söylediğini, Yağmur'u "kurtarmak" için Fethiye'ye geldiklerini, Rabia'nın eve girip kapıyı açmasıyla Murat'la içeri girdiklerini anlattı. Tüfeğin kazayla ateş aldığını iddia ederek "isteyerek olmadığını" savundu.

Yağmur A. ise Sefer'in takıntılı olduğunu, silahı almaya çalıştığı sırada ateş aldığını ileri sürdü, delik olan yastığın kendisine ait olduğunu söyledi ve olayla ilgisi olmadığını savundu.

Diğer şüpheliler de olayın cinayetle sonuçlanacağını bilmediklerini, suçsuz olduklarını iddia ettiler.

Savcılık, Sefer K., Yağmur A., Murat K. ve suça sürüklenen çocuk Rabia G. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talep etti. Hüseyin K. ve Emine T. için ise gözcülük/iştirak iddiasıyla cezalandırılmaları istendi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - MUĞLA