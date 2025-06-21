Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Fethiye Açıklarında Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 10 çocuk da bulunuyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun arızalanması üzerine sürüklenen ve batma tehlikesi yaşayan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen (beraberinde 10 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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