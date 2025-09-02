Fethiye Açıklarında Arızalanan Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, içinde 3 kişi bulunan ve makine arızası nedeniyle sürüklenen 5 metrelik tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye Şeytan Adası açıklarında seyreden, içinde 3 kişi bulunan 5 metre boyundaki tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Tahlisiye-5 kurtarma botuna yedeklenen tekne Fethiye Marinaya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa