Fethiye Açıklarında Arıza Yapan Yelkenli Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan 14 metre boyundaki yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı ve emniyete alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan 14 metre boyundaki yelkenli tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye Kızılada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 14 metre boyundaki tekne, TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenerek özel marinada emniyete alındı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa