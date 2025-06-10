Ferdi Zeyrek'le ilgili suikast iddialarının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Ferdi Zeyrek'le ilgili suikast iddialarının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tehdit edildiği iddiaları gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, bu konuda sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Saral, Zeyrek'in daha önce tehdit edildiğini bildiren bir açıklamasının olduğunu belirtti ve bu durumun bir an önce aydınlatılması gerektiğini ifade etti.

Elektrik akımına kapılarak yoğun bakıma kaldırılan ve 65 saatlik tedavinin ardından yaşamını yitiren 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bugün cenaze töreni düzenlendi. Manisalılar Zeyrek'i son yolculuğuna uğurladı.

Ferdi Zeyrek'in daha önce tehdit edildiğine dair bazı paylaşımlar sosyal medyada hızla yayılırken, bu iddialar kamuoyunda tartışma yarattı. Tehdit iddialarının doğruluğuna dair resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, konu siyasilerin de gündemine girmiş oldu.

"AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI GEREKLİ"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saral, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek, aile efradını ve sevenlerini yasa boğarak ahirete irtihal etti, Allah rahmet eylesin. Ancak ardında kendisinin tehdit edildiğini bildiren bir açıklaması olmuştu. Bu sır perdesinin bir an evvel açıklığa kavuşturulması gerekmektedir varsa bir suikast durumu gereken en ağır ceza verilmelidir." denildi.

Ferdi Zeyrek'le ilgili suikast iddialarının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Kütahya Simav'da korkutan deprem

Günlerdir sallanan Kütahya'da korkutan deprem
Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 9 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Ortaokula silahlı saldırı düzenlendi, en az 9 ölü var
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor

Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Kimin yaptığı bilinmiyor
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Protestoları takip eden muhabir canlı yayında vuruldu

Protestoları takip eden muhabir canlı yayında vuruldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi

7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü

ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.