Ferdi Zeyrek'in Vefatı, Manisa'da Binlerce Kişi Taziye İçin Bir Araya Geldi

Ferdi Zeyrek'in Vefatı, Manisa'da Binlerce Kişi Taziye İçin Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ferdi Zeyrek'in Vefatı, Manisa'da Binlerce Kişi Taziye İçin Bir Araya Geldi
Haber Videosu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen taziye ziyaretleri, halkın yoğun katılımıyla devam ediyor. Taziye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla anlam kazandı.

Evinin elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve 3 gün sonra hayatını hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Fatih Sergi Salonu'nda düzenlenen taziyenin 2. gününde 7'den 70'e binlerce Manisalı, ailesine başsağlığı dileklerini iletmeye devam ediyor.

Manisalılar, "Geç bulduk, çabuk kaybettik" diyerek üzüntülerini dile getirirken, Ferdi Zeyrek'in kalp hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören annesi Gülten Zeyrek, amcası, kız kardeşi ve eşi Nurcan Zeyrek, taziyeleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte kabul ediyor. Taziyeye bastonu ile gelen 95 yaşındaki eski Manisa milletvekillerinden Faruk Saydam, Nurcan Zeyrek'e başsağlığı dilerken, Özgür Özel'e de "Tüm Türkiye'ye bu halka dostluğu, kardeşliği ve vefayı öğretin teşekkür ederim." dedi.

Taziye için gelen vatandaşlara, Cumhuriyet Meydanı'nda Ferdi Zeyrek'in ruhuna ithafen yemek ve lokma hayrı yapıldı. Taziyeye katılan vatandaşlar, Zeyrek ailesine desteklerini ileterek, merhum Başkan Zeyrek için dualar etti.

Manisa'da binlerce kişinin katıldığı taziye ziyaretleri, merhum başkanın halk arasında ne denli sevildiğini bir kez daha gözler önüne sererken, 12 Haziran Perşembe günü taziyenin 3. ve son günü gerçekleştirilecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a 'Evet' dedi

İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a "Evet" dedi
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
36 günlük bebeğinin yanında öldürüldü, cinayette gönül ilişkisi iddiası

36 günlük bebeğinin yanında öldürüldü! Gönül ilişkisi iddiası
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti

2 genç kız bir olup iki çocuk annesi kadını hunharca katletti
Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi

Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakiple anlaştı

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakiple anlaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.