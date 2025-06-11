Ferdi Zeyrek'in Vefatı, Manisa'da Binlerce Kişi Taziye İçin Bir Araya Geldi

Evinin elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve 3 gün sonra hayatını hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Fatih Sergi Salonu'nda düzenlenen taziyenin 2. gününde 7'den 70'e binlerce Manisalı, ailesine başsağlığı dileklerini iletmeye devam ediyor.

Manisalılar, "Geç bulduk, çabuk kaybettik" diyerek üzüntülerini dile getirirken, Ferdi Zeyrek'in kalp hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gören annesi Gülten Zeyrek, amcası, kız kardeşi ve eşi Nurcan Zeyrek, taziyeleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte kabul ediyor. Taziyeye bastonu ile gelen 95 yaşındaki eski Manisa milletvekillerinden Faruk Saydam, Nurcan Zeyrek'e başsağlığı dilerken, Özgür Özel'e de "Tüm Türkiye'ye bu halka dostluğu, kardeşliği ve vefayı öğretin teşekkür ederim." dedi.

Taziye için gelen vatandaşlara, Cumhuriyet Meydanı'nda Ferdi Zeyrek'in ruhuna ithafen yemek ve lokma hayrı yapıldı. Taziyeye katılan vatandaşlar, Zeyrek ailesine desteklerini ileterek, merhum Başkan Zeyrek için dualar etti.

Manisa'da binlerce kişinin katıldığı taziye ziyaretleri, merhum başkanın halk arasında ne denli sevildiğini bir kez daha gözler önüne sererken, 12 Haziran Perşembe günü taziyenin 3. ve son günü gerçekleştirilecek. - MANİSA