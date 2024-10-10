Fenomen Ece Ronay'a mahkemeden bir ceza daha geldi

Erzurum'un Karayazı ilçesi girişinde bulunan Türkçe ve Kürtçe "Hoş geldiniz" yazılı tabelanın önünde 2022 Nisan ayında çekilen bir fotoğraf, sosyal medya üzerinde büyük bir tartışmaya yol açtı. Fotoğrafta yer alan dört öğretmen, yaptıkları paylaşımla bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay da bu linç kampanyasına katılarak, öğretmenlere yönelik uygunsuz ifadeler kullandı.

Fotoğraftaki el hareketi sebebiyle öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından, 2022 Mayıs ayında açığa alınan öğretmenler, aklanarak görevlerine geri döndüler. Ancak, paylaşımlarına yönelik yapılan küfür, hakaret ve tehdit içeren yorumlar nedeniyle de şikayetçi oldular.

HAKARET NİTELİĞİ TAŞIDIĞINI BİLMİYORMUŞ

Ece Ronay'a, öğretmenlere yönelik "andavallar" şeklinde hakarette bulunduğu gerekçesiyle Karayazı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemede kendini savunan Ronay, bu kelimenin sosyal medya fenomenleri arasında sıkça kullanıldığını ve hakaret niteliği taşıdığını bilmediğini belirtti.

Davanın karar duruşması 4 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Mahkeme, Ece Ronay'ın birden fazla kişiye hakaret suçundan 46 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

MEHMET ALİ ERBİL DAVASINDAN DA CEZA ALMIŞTI

Ece Ronay, komedyen Mehmet Ali Erbil'le konuşmalarını kamuoyunda paylaştığı için süren davasında, 1 yıl hapis cezası almıştı