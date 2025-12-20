İfadesine başvurulacak olan Sadettin Saran İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermek için yurda giriş yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'a "Uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlamaları yöneltildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılan Saran, İtalya'nın Milano kentinden özel uçakla gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline iniş yaptı. İndiği sırada kapıda taraftarın yoğun desteğiyle karşılaşan Saran, taraftarını selamlayarak bölgeden ayrıldı. Öte yandan Başkan Saran, sabah saat 10.00 sularında Çağlayan Adliyesi'nde ifade vereceği bildirildi. - İSTANBUL