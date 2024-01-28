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Feci kazada hayatını kaybeden ve yaralanan polislerin isimleri belli oldu

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde tıra çarptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde tıra çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 polis memurundan 1'i hayatını kaybetti, 2'si yaralandı. Polislerin, İstanbul'dan görevden döndükleri ve bir yaralı polisin ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Kaza, TEM Otoyolu Akyazı-Hendek geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan görevden döndükleri öğrenilen Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu 06 EBM 912 plakalı Skoda marka otomobil, yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen ve adeta hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 polis memuru yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerce otomobil içerisinde bulunan yaralı polisler C.P., F.D. ve H.B., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı polis C.P., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. F.D. isimli yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralı H.B.'nin ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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