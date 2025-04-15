Feci kazada hayatını kaybeden anne ve oğul son yolculuğuna uğurlandı

Feci kazada ölen anne ve oğul, son yolcuğuna uğurlandı

Anne-oğul yan yana defnedildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden anne ile oğlu, kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tır ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Mustafa Polat ile annesi Hüsne Evren Polat'ın cenazesi, tamamlanan işlemlerin arından ailesine teslim edildi. Anne-oğul, öğle namazının ardından İslahiye Sıdıka Tayyar Hatun Cami'de kılınan cenaze namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Feci kazanın hayattan kopardığı anne-oğul yan yana defnedildi. Cenazeye İslahiye Kaymakamı, İslahiye İlçe Emniyet Müdürü ve hayatını kaybeden anne ve oğlun yakınları katıldı.

Ne olmuştu?

Kaza, dün saat 13.19'da İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi otogar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, T.G. yönetimindeki Mercedes marka 31 ADP 06 plakalı tır, Mustafa Polat yönetimindeki Opel marka 34 KT 8311 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki reklam panolarına çarparak durabildi. Araçta sıkışan sürücüsü Mustafa Polat ile annesi Hüsne Evren Polat ağır yaralı olarak kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.