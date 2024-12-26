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Feci Kazada Hayatını Kaybeden 10 Yaşındaki Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı

Feci Kazada Hayatını Kaybeden 10 Yaşındaki Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Safiye Seher Bozkurt, cenaze namazının ardından defnedildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kazada hayatını kaybeden 10 yaşındaki kızdan geriye fotoğrafı kaldı

Yolun karşısına geçerken otomobil çarpmıştı, son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden geçtiği esnada otomobilin çarpması neticesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 10 yaşındaki kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı.

Adapazarı-Karasu yolunda meydana gelen kazada, okula gitmek için yaya geçidinden geçen Safiye Seher Bozkurt'a (10), K.Ş. idaresindeki 34 EYL 272 plakalı otomobil çarptı. Bu esnada otomobilin arkasında bulunan iki araç da kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kız çocuğu yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü K.Ş. gözaltına alındı.

Feci kaza kamerada

Öte yandan, 10 yaşındaki küçük kız çocuğunu hayattan koparan feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek için yaya geçidine yönelen Safiye Seher Bozkurt'a, otomobilin çarpması ve küçük kızın metrelerce savrulduğu anlar yer aldı. Devamında ise diğer araçların kazaya karıştığı görüldü.

Son yolculuğuna uğurlandı

Yaya geçidinden geçtiği esnada otomobilin çarpması neticesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Safiye Seher Bozkurt, hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi. Bozkurt'un cenazesi, Adapazarı Güneşler Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Güneşler Merkez Kabristanlığında defnedildi. 10 yaşındaki Safiye'den geriye fotoğrafı kaldı.

Güvenlik kamera görüntüsü

Cenazeden görüntüler

Hayatını kaybeden kız çocuğu(soldaki) fotoğrafı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
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