Haberler

Feci kaza baba ve 2 oğlunu hayattan kopardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada hayatını kaybeden sürücü baba ve büyük oğlunun ardından hastanede tedavisi devam eden küçük oğlu da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, önceki gün gece saatlerinde Gaziantep-Nizip D-400 kara yolu Çaybaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Açıkgöz idaresindeki (50) 02 KN 523 plakalı otomobil, Hasan Ö. (27) kontrolündeki 63 AFK 958 plakalı tıra arkadan çarptı. Feci kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken araçtaki sürücü İbrahim Açıkgöz ile oğulları Ahmet (20) ve Baran Açıkgöz (14) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Baba ve büyük oğlu defnedildi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan sürücü İbrahim Açıkgöz ile oğulları Ahmet ve Baran Açıkgöz'ü ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan İbrahim Açıkgöz ile büyük oğlu Ahmet Açıkgöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden baba-oğulun cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemler sonrası Karkamış ilçesi Teketaş Mahallesi Açıkgözler mezrasında defnedildi.

Ağır yaralanan küçük oğul da hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan ve Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden küçük oğul Baran Açıkgöz de gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baran Açıkgöz'ün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, önceki gün defnedilen babası ve ağabeyinin yanına defnedileceği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden esnaf baba ve 2 oğlunun hafta sonunu köylerinde geçirmek için yola çıktıkları ve kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Tır sürücüsü Hasan Ö.'nün tutuklandığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi

Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı sonra Trump
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkesin kafasını karıştıran hakem: Gerçek mi yoksa yapay zeka mı?

Herkesin kafasını karıştıran hakem!
Belçika'ya ait askeri uçağa Haiti'de ateş açıldı

Avrupa ayağa kalktı! Görevdeki askeri uçağa ateş açıldı
Esenler Erokspor, Süper Lig için kazanıp Amedspor'un puan kaybını bekleyecek

Yarın kazanır, rakibi puan kaybederse Süper Lig'e çıkıyorlar
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü
Herkesin kafasını karıştıran hakem: Gerçek mi yoksa yapay zeka mı?

Herkesin kafasını karıştıran hakem!
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı

Dur ihtarına uymayan hırsız hayatı boyunca unutmayacağı cezayı yedi

'Midemi aldırdım' deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı

"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte 20 kilo verdiği sırrı