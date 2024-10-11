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Fatsa'da Yaya Geçidinde Kaza: 3 Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan 59 yaşındaki Nadire Karaca, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili kaçan sürücünün yakalanması için polis soruşturma başlattı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan 3 çocuk annesi kadın, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan 59 yaşındaki Nadire Karaca'ya, A.K.'nin kullandığı 61 AHV 647 plakalı otomobil çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kadına ihbar üzerine hızla kaza yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk annesi Nadire Karaca olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan sürücü A.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

ordu

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