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Fatih Ürek'in paylaşımına tepki yağdı

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Türkiye, Bolu Kartalkaya'da, 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasının yasını tutarken Fatih Ürek'in sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta sabaha karşı yangın çıktı.

Otelde konaklayanlar sabah 03.20'de çıkan yangına uykularında yakalandı. Yangın alarmı çalışmayan ve otelin iç kısmında olduğu belirtilen yangın merdivenine ulaşamayan aralarında çocukların da bulunduğu 78 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'yi yasa boğan facianın ardından ülke genelinde bir günlük yas ilan edilirken ünlü isimler de sosyal medyadan çok sayıda paylaşım yaptı. Ancak bazı isimlerin paylaşımları tepki çekti. Instagram'dan yaptığı paylaşımı tepki çeken o isimlerden biri de şarkıcı Fatih Ürek oldu.

Fatih Ürek'in paylaşımına tepki yağdı

İŞTE FATİH ÜREK'İN TEPKİ ÇEKEN O PAYLAŞIMI

Yangında hayatını kaybedenlerin toprağa verildiği gün ünlü isim, Milano tatilinden yanan bir şömine görselini paylaştı. Ürek, tepkilerin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımı sildi.

Fatih Ürek'in paylaşımına tepki yağdı
Kaynak: Haberler.com / Orhan Oğuz - 3.Sayfa
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Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
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Yangın faciasında acımızı katlayan bir detay daha
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Fatih Ürek'in paylaşımına tepki yağdı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

BU TOPU PATLATIN.İŞE YARAMAZ.TOP OYNANILMAZ BUNUNLA.....

Yorum Beğen7
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