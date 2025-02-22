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Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eşi Fulya Terim'in 65. yaş gününü sosyal medya üzerinden romantik bir paylaşımla kutladı. Terim, paylaştığı mesajda 'Kalbimizin her zaman birlikte attığı nice senelerimiz olsun' ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Fatih Terim, eşi Fulya Terim'in 65. yaş günü için sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.Terim, "Kalbimizin her zaman birlikte attığı nice senelerimiz olsun" dedi.

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in 1982'de evlendiği eşi Fulya Terim, 65 yaşına girdi. Ünlü teknik direktör, eşiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"İki insanın birbirini çok sevdiği yıllar biriktikçe, sadece aşkın veya mutluluğun değil, hatıraların gücü de o ilişkinin değerine değer katıyor. Geride kalan neredeyse yarım asrın her anına baktığımda, senin hayatımdaki izlerini görüyorum. Yüzümüzdeki çizgilere yerleşen yaşanmışlıklar, sırtımızı birbirimize dayayıp aştığımız zorluklar, artık yalnızca gözlerimize bakarak anlaştığımız anlar, güzel kızlarımız, can kızlarımızın canları…

"AİLEMİZİN KÖPRÜSÜ"

21 Şubat, 1960'tan beri takvimin en güzel günlerinden biri. Benim herkese yeten, herkesin her ihtiyacını karşılamak için kendinden veren, ailemizin köprüsü, güzel eşim… Doğum günün kutlu olsun. Huzurla ve mutlulukla, dünyanın neresinde olursak olalım, kalbimizin her zaman birlikte attığı nice senelerimiz olsun."

Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması

Fatih Terim'in paylaşımına, kızları Buse Terim, Demet Akbağ gibi ünlü isimler de yorum yaptı.

Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
Kaynak: Haberler.com / Rumeysa Aydın - 3.Sayfa
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