Fatih'te Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Fatihte 63 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Fatih'te kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

İSTANBUL - Fatih'te kendisinden haber alınmayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Kadının ölümüyle ilgili polis incelemelere başladı.

Olay, 19.00 sularında Derviş Ali mahallesi Yeşilce Direk sokakta beş katlı bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. İddaya göre evinde yalnız yaşayan Zülay Öz'den haber alamayan komşuları ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri polis eşliğinde balkondan evin içine girdi. İçeri giren ekipler yerde boynu kırılmış halde Zülay Öz'ün cansız bedeni ile karşılaştı. Zülay Öz'ün rahatsızlıkları olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Zülay Öz'ün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.