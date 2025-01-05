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Fatih'te saç saça baş başa "park yeri" kavgası

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Fatih'te "park yeri" meselesinden iki sürücü arasında arbede çıktı. Araçtan inen sürücüler uzun süre saç saça baş başa kavga etti. Kavgada İngiliz turist darbedilirken diğer aracın sürücüsü kadını ezmeye çalıştı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Ali Kuşçu Mahallesi'nde 1 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde "park yeri" meselesinden ortalık karıştı.

PARK YERİ MESELESİNDEN BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Edinilen bilgilere göre, caddede bir aracın girebileceği park yeri nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Araçlardan inen sürücülerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücüler sokak ortasında park yeri nedeniyle uzun süre saç saça baş başa kavga etti. Kavgada İngiltere vatandaşı olduğu öğrenilen Turist, diğer kadın tarafından darp edildi. Öte yandan diğer aracın sürücüsü kadını ezmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmakta güçlük çekti.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kavganın sona ermesiyle olay yerinden ayrılan İngiliz turistin arkasından vatandaşlar "Burası Türkiye" diyerek tepki gösterdi. Kavga eden tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

"EZMEYE ÇALIŞTI"

Görgü tanıklarından Ömer Aslan yaşananları, "Çarşamba günleri burada pazar olduğu için, pazar trafiği ve insan kalabalığından millet park yeri bulmak için can atıyor. Burada araba boşluğu oldu. O boşlukta önce gelen gri araba 'Ben park edeceğim', arkadaki turuncu araçtaki 'Yok ben park edeceğim' derken, turist kadın park yerine geçip kendisini etten duvar yaptı. Gri aracın geçmesine izin vermedi. Gri araçtaki sürücü geri vitese alıp kadını dinlemedi hatta ezmeye çalıştı. O hengamede, adamın eşi ve turist saç saça baş başa kavga etti. Kavgadan dolayı trafik oldu. Tartışma yarım saatten fazla sürdü. Tartışmadan dolayı itfaiyeye kadar trafik uzadı. Biz araya girdik ama kadın olduğu için fazla müdahale de edemedik. Buradaki halk tepki gösterdi. Turist kadın sanırım gri arabanın sürücüsü adama bir hareket yaptı sanırım. Adam hep alttan alıyordu ama kadın hareket yapınca, adam kadının arabasına yumruk vurdu. Daha sonra kadın gitti" ifadeleriyle anlattı.

Fatih'te saç saça baş başa
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDoğrucu:

Bunlara işte müslüman deniliyor :))

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Haber YorumlarıCeto:

Kadin arapca konusuyor. Normal seyler

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Haber YorumlarıAtilla Askan:

Fatih'te hep araba parkı sıkıntısı var caddeleri de daracık yapıp kaldırımları genişlettiler sanki insanlar yığınla kaldırımdan yürüyor caddeleri eski haline getirin genişletin park edecek yer de yok zaten müteahhitlerde belediyelere para ye dirip giriş katları daire yapıp otoparktan kaçıyorlar belediyede buna göz yumuyor herkes işini doğru yapsa böyle sıkıntıları olmayacak.

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