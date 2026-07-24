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42 suç kaydı olan şüpheli, park halindeki otomobili tinerle yaktı

42 suç kaydı olan şüpheli, park halindeki otomobili tinerle yaktı
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İstanbul Fatih'te park halindeki bir otomobili tiner dökerek ateşe veren şüphelinin 42 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis, güvenlik kameraları sayesinde şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde gece saatlerinde park halindeki otomobilin üzerine tiner dökerek ateşe veren şüphelinin 42 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi Hacı Ömer Paşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri sokak üzerinde park halindeki bir otomobilin yandığını gördü. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hızlı müdahalesiyle yanan aracı kısa sürede söndürdü.

Alkollü ve 42 suç kaydı bulunan şüpheli tiner dökerek yakmış

Yangının ardından geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, alevlere teslim olan aracın T.B., isimli vatandaşa ait olduğunu belirledi. Mahalledeki güvenlik kameralarından görüntüleri detaylı inceleyen ekipler, otomobili yakan şüphelinin Ahmet G. olduğunu belirledi. 42 suç kaydı bulunan Ahmet G.'nin aracı tiner dökerek yaktığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli Ahmet G.'nin ilk ifadesinde, alkollü olduğu için aracı yaktığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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