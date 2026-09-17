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Fatih’te iş yerine silahlı saldırı kameraya yansıdı: 3 şüpheli kısa sürede yakalandı

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İstanbul’un Fatih ilçesinde iş yerine silahla ateş açan saldırgan ve suç ortağı olay yerine geldikleri taksiyle kaçtı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde iş yerine silahla ateş açan saldırgan ve suç ortağı olay yerine geldikleri taksiyle kaçtı. Silahlı saldırı anı kameraya yansırken, 3 şüpheli olaydan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Fatih ilçesi Şehremini Mahallesi Mevlanakapı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine meydana geldi. İş yerine silahla ateş edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar kaçarken, kısa sürede olay yerine ulaşan ekipleri kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirenin Y.E.E. (39) olduğu, yanında O.Ü. (32) isimli şahsın bulunduğu ve olay yerine C.K. (57) isimli şahsın kullandığı ticari taksiyle geldikleri belirlendi. Saldırganların olayı gerçekleştirmesinin ardından aynı araçla uzaklaştıkları belirlendi. Yürütülen çalışmalar neticesinde 3 şüpheli olaydan kısa süre sonra Atikali Mahallesi Sarıağa Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayın, Y.E.E. isimli şüpheli ile B.Ç. (38) isimli şahıs arasında daha önceden yaşanan husumet nedeniyle meydana geldiği belirlendi. 3 şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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