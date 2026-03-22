Fatih'te çöken binalarda enkaz altında kalanları kurtarılma çalışması devam ediyor

Fatih ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu bitişik iki bina çöktü. Olayda yaralanan 5 kişi kurtarıldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Mahalle sakinleri ve yetkililer olayın etkilerini aktardı.

Fatih'te doğalgaz patlaması sonucu bitişik yapıda inşa edilen iki bina çöktü. Binalarda yaşayanların yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Enkazda kalan 5 kişi kurtarılarak hastanelere sevk edildi. Kurtarma çalışları havadan görüntülendi. Çökmede ilk anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray mahallesi Ebe sokakta meydana geldi. Bitişik halde bulunan iki bina ilk belirlemelere göre doğalgaz patlaması sonucu çöktü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de enkazda mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Binalarda yaşayanları yakınları olay yerine gelerek feryat etti. Enkaz altında kalan yaraları kurtarma çalışması devam ediyor. Enkaz altında kalan 5 kişi ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çökmenin ilk anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay anını anlatan bir kadın, "Bomba gibi bir şey duyduk yatarken yerimizden zıpladık uykudan kalktık" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarı Fahrettin Özer, "Kahvede oturuyorduk. Şuana kadar yaralılar gitti. Allah'a şükür ölü yok. AFAD geldi çalışmalar devam ediyor. Binalar tek katlı. Ölü yok hepsi yaralı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
