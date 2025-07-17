Fatih Altaylı'ya Hapis Ceza İddianamesi

Fatih Altaylı hakkında, kendisine ait sosyal medya kanalından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Kendisine ait sosyal medya kanalından 20 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle tutuklanan Fatih Altaylı hakkında 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı üzerinden yaptığı 20 Haziran'daki yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanına yönelik tehdit veya tehdit algısı çıkarılacak beyanının olmadığını, herhangi bir imada bulunmadığını söylediği belirtildi

Şüpheli Altaylı'nın ifadesine yer verilen iddianamede, Cumhurbaşkanına karşı herhangi bir tehdit veya hakaret maksadı bulunmadığını, yapmış olduğu yayında Türk halkının Tanzimat'tan bu yana oy kullanarak devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini ve benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında, devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını, Türk halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirel bir tutum takınabildiğini, padişahlar döneminde dahi padişahların eleştirildiğini ifade ettiğini, Cumhurbaşkanına yönelik tehdit veya tehdit algısının çıkarılacak beyanının olmadığını, herhangi bir imada bulunmadığını, sadece bilgi vermeye yönelik beyanlarının bu şekilde yansıtıldığını, bu algı bozulmasından sorumlu olmadığını, konuşmanın tamamen tarihsel olduğunu, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit ettiği aktarıldı

Video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığının ve içeriğin paylaşılmasıyla geniş kitlelere ulaştığının aktarıldığı iddianamede, eylemin 'iletme kastı' ile gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak nitelikte açık olduğu, şüpheli Altaylı'nın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sorulan soruya milletin daha önce hoşuna gitmeyen padişahları öldürdüğüne ve boğduğuna yönelik sözde tarihsel örnek ile cevap verdiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit ettiği belirtildi.

5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL