Fast food restoranında çalışana bıçaklı saldırı

Adana'da bir fast food restoranında çalışanı bıçaklayan şüpheli tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın çalışanları tehdit ettiği ve bıçakladığı anlar yer aldı.

ADANA'da bir fast food restoran zincirinin şubesine gidip, "Yemeğinizde bebek kanı var" diye bağıran Hakan Güzel'in (21), kendisine engel olmak isteyen çalışan Egemen S.'yi karnından bıçakladığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Şüpheli Hakan Güzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. ABD menşeli bir fast food restoran zincirinin şubesine giden Hakan Güzel, iddiaya göre, "Yemeğinizde bebek kanı var" diye bağırıp, çalışanlara saldırdı. Hakan Güzel, kendisine engel olmak isteyen restoran çalışanı Egemen S.'yi karnından bıçakladı. Egemen S., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Egemen S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çalışanların, elinde bıçakla tehditler savuran Hakan Güzel'nin restorandaki sandalyelerle uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, Hakan Güzel'in bıçağı savurarak çalışanlara saldırdığı, Egemen S.'yi yaraladığı anlar yer aldı.

Adrese gelen ekiplere teslim edilen Güzel, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden Egemen S.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.