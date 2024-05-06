Fabrikada toplu cinsel ilişki iddiası infial yaratmıştı! Şirketten açıklama geldi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Arslanbey'de araç motorlarıyla ilgili parça ve aksesuar imalatı yapan fabrikada geçtiğimiz günlerde cinsel ilişki skandalı yaşandığı iddia edilmişti. Fabrikada görev yapan 1 kadın ve 3 erkeğin gece vardiyasında topluca cinsel ilişkiye girdikleri haberleri kamuoyunda infiale neden olmuş, 4 çalışanın sözleşmelerinin feshedildiği öne sürülmüştü.

FABRİKADAN İDDİALARA YANIT GELDİ

Sosyal medyada da büyük ses getiren haberlerin ardından fabrikadan da iddialarla ilgili açıklama geldi. Olayı yalanlayan fabrika yönetimi, şu ifadeleri kullandı; "3 Mayıs 2024 Cuma Günü bir yerel haber portalında şirketimizle ilgili yayımlanan ve daha sonra da bu yayın temelinde, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya ortamlarında yayılan asılsız bir haberin gündemi meşgul ettiğini üzülerek takip etmekteyiz.

"HABER KESİNLİKLE GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Öncelikle belirtmek isteriz ki 'Federal Mogul'da Grup Seks Skandalı' başlıklı haber kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili fabrikamızda bahse konu olay gerçekleşmemiş olup, buna bağlı olarak iş akdinin feshi de söz konusu değildir.

"PAYLAŞIMLARA İTİBAR EDİLMEMESİNİ ÖNEMLİ RİCA EDERİZ"

Şirketimizin kurumsal itibarını zedeleyen bu tür asılsız haberlere ve buna bağlı olarak gerçekleşen paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Ayrıca bu süreçte gerek hukuki gerekse de diğer haklarımız korunacak şekilde gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü de ifade etmek isteriz. Kamuoyunun takdirine saygılarımızla sunarız."