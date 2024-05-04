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Fabrikada skandal olay! 1'i kadın 4 çalışan topluca cinsel ilişkiye girerken yakalandı

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Kocaeli'de bir fabrikada çalışan 1 kadın ve 3 erkek, gece vardiyasında topluca cinsel ilişkiye girerken. Olayın ortaya çıkması üzerine fabrika yönetimi, kamera kayıtlarını inceledi ve 4 çalışanla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Arslanbey'de araç motorlarıyla ilgili parça ve aksesuar imalatı yapan fabrikada geçtiğimiz günlerde cinsel ilişki skandalı yaşandı.

İLİŞKİYE GİRERKEN YAKALANDILAR

Fabrikada görev yapan 1 kadın güvenlik görevlisi, 2 erkek güvenlik 1erkek işçi, topluca cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Olayın ardından fabrika yönetimi kamera kayıtlarını inceledikten sonra çalışanlarla ilgili soruşturma başlattı.

Fabrikada skandal olay! 1'i kadın 4 çalışan topluca cinsel ilişkiye girerken yakalandı

4 ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARTILDI

4 çalışanın savunmalarının alınmasının ardından sözleşmeleri feshedildi. Fabrikadan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Fabrikada skandal olay! 1'i kadın 4 çalışan topluca cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Kocaeli 3.Sayfa İş Dünyası Haberler

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