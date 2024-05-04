Fabrikada skandal olay! 1'i kadın 4 çalışan topluca cinsel ilişkiye girerken yakalandı
Kocaeli'de bir fabrikada çalışan 1 kadın ve 3 erkek, gece vardiyasında topluca cinsel ilişkiye girerken. Olayın ortaya çıkması üzerine fabrika yönetimi, kamera kayıtlarını inceledi ve 4 çalışanla ilgili soruşturma başlattı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Arslanbey'de araç motorlarıyla ilgili parça ve aksesuar imalatı yapan fabrikada geçtiğimiz günlerde cinsel ilişki skandalı yaşandı.
İLİŞKİYE GİRERKEN YAKALANDILAR
Fabrikada görev yapan 1 kadın güvenlik görevlisi, 2 erkek güvenlik 1erkek işçi, topluca cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Olayın ardından fabrika yönetimi kamera kayıtlarını inceledikten sonra çalışanlarla ilgili soruşturma başlattı.
4 ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARTILDI
4 çalışanın savunmalarının alınmasının ardından sözleşmeleri feshedildi. Fabrikadan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.