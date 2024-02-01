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Fabrikada rehine krizinin şüphelisinin fotoğrafı ortaya çıktı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde P&G fabrikasında rehine krizi sürerken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yaptığı iddia edilen şahsın fotoğrafı ortaya çıktı.

Fabrikada rehine krizinin şüphelisinin fotoğrafı ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde P&G fabrikasında rehine krizi sürerken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yaptığı iddia edilen şahsın fotoğrafı ortaya çıktı. Üzerinde bomba olduğunu öne süren şüphelinin, "Gazze için ya musalla ya ölüm" yazısı önünde poz verdiği görüldü.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde İhsan Dede Caddesi'nde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren Procter & Gamble isimli uluslararası fabrikada işçiler, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli tarafından rehin aldı. Çitlerden atlayarak fabrikaya girdiği iddia edilen şüpheli, üstünde bomba olduğunu da öne sürdü. Rehine ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, güvenlik önlemi aldı.

Şüphelinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yaptığı iddia edildi. Öte yandan, şüphelinin fotoğrafı da ortaya çıktı. Elinde tabanca bulunan şüphelinin "Kapılarak açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazısı önünde poz verdiği görülüyor. Şahsı ikna çalışmaları sürerken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bölgeye geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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