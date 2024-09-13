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Kocaeli'de Doğal Gaz Zehirlenmesi: 4 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir fabrikada çalışan 4 işçi, doğal gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay, Acısu Mahallesi'nde meydana geldi ve işçiler mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile hastaneye sevk edildi. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir fabrikada çalışan 4 işçi doğal gazdan zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Acısu Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İşçiler, bilinmeyen bir sebeple doğalgaz kaynaklı etkilenme yaşadı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan 4 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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