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Ezine'de sahil güvenlik ve polis ekipleri 1'i çocuk 31 kaçak göçmen yakaladı

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Ezine'de sahil güvenlik ve polis ekipleri 1'i çocuk 31 kaçak göçmen yakaladı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dün saat 18.30 sıralarında sahil güvenlik ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1'i çocuk 31 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sahil güvenlik ve polis ekipleri tarafından 31 kaçak göçmen yakalandı.

Ezine ilçesinde dün saat 18.30 sıralarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından 1'i çocuk olmak üzere toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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