Haberler

Ezgi Apartmanı davasına ilişkin Kervan’dan açıklama, "Ezgi Apartmanı davası söylenenin aksine, bir kolon kesme davası değildir"

Ezgi Apartmanı davasına ilişkin Kervan’dan açıklama, 'Ezgi Apartmanı davası söylenenin aksine, bir kolon kesme davası değildir'
Güncelleme:
+38 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı davasına ilişkin Kervan yazılı açıklama yaptı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı davasına ilişkin Kervan yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bilirkişi raporlarında binanın taşıyıcı kolon sistemi üzerine kurulmadığı, kesilmiş bir taşıyıcı kolon bulunmadığı, statik projede hata ve eksiklikler olduğu, yaklaşık 30,15 metrekarelik perde duvarın kaldırıldığı ve projede bulunmayan kaçak çatı katının oluşturulduğu vurgulandı.

Kervan'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kovuşturma aşamasında dava dosyasına; 31.07.2024 tarihli İstanbul, 13.06.2025 tarihli ODTÜ, 22.04.2026 tarihli Pamukkale Üniversitesi ve 12.06.2026 tarihli Pamukkale Üniversitesi ek raporları olmak üzere, bizzat Mahkemenin aldırdığı dört bilirkişi raporu gelmiştir. Tüm bilirkişi raporları; Binanın taşıyıcı kolon sistemi üzerine kurulmadığını, dolayısıyla binada kesilen bir taşıyıcı kolonun da bulunmadığını, pastanede yapılan tadilatların binanın yıkılmasına neden olmadığını, Ezgi Apartmanının tek başına statik proje hataları sebebiyle göçme bölgesinde olduğunu ve gevrek hasar sebebiyle ani şekilde göçtüğünü, statik projede hata olmasaydı dahi Ezgi Apartmanının müteahhitlik hataları 30,15 metrekare perde duvar kesilmesi, kaçak çatı katı sebebiyle göçeceğini ortaya koymuştur. Mesele dava dosyasında ortaya çıkan maddi hakikatten uzaklaştırılıyor. Bu iddiaların dava dosyasında bir karşılığı bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. Sadece suçlu olanların cezalandırılması, toplum baskısından ve hukukun siyasete alet edilmesinden uzak kalınması temennisiyle" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama

Küresel ekonomiyi tepetaklak edecek saldırı! Türkiye'nin çağrısı var
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek

Suriye'den sonra Irak! Terör örgütü beklenen adımı attı
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da polise teslim oldu

Günlerdir aranıyordu! Kara Haydar'ın eşiyle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünde kıskançlık krizi! Gelinin bakışları her şeyi özetliyor

Düğünde kıskançlık krizi
Rizespor, 10 kişi kalmasına rağmen kazandı

10 kişiyle kazandılar!
Uyuyarak 14 bin 500 dolar kazanacaklar

1.5 saat uyuyarak 700 bin Lira kazanabilirsiniz!
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu

Mahallede kafalarına göre dolaştılar
Çorum FK, Samsunspor'u 5 golle darmadağın etti

Samsun'u 5 golle darmadağın ettiler!
Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz' deyip iki isim söyledi

"Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz" deyip iki isim söyledi
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama