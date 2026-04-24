Ezgi Apartmanı davasına devam edildi

Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı davası sonrası açıklama yapan Avukat Ersan Şen, "Bu binanın yıkılmasının sebebi net belli. Müteahhitlik hatası, statik proje hatası. Bunları diğer raporlar ortaya koydu. Ancak hassas bir konu. Sosyal medya baskısını anlıyoruz. Ancak biz bir an önce adaletin yerini bulacağına inanıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar S.K. ve M.P, iç mimar E.D. ile sanık avukatları, taraf avukatları ve müşteriler katıldı. Tutuklu sanıklar S.K. ve M.P. savunmalarını yaparken daha önceki beyanlarını ifade ederek beraatlarını talep etti.

Daha sonra avukatların beyanlarına geçildi. Mahkeme başkanı katılan beyanlarını alırken, avukatlar kamu görevlilerine yönelik ihbar talebinde de bulundu. Savcılık makamı gelen bilirkişi raporuna itirazı olmadığını belirterek esas hakkında mütalaa vermeye hazır olduğunu beyan etti. Mahkeme başkanı fenni mesule söz verdi. Fenni mesul M.T, suçlamaları kabul etmedi. Daha sonra söz alan pastane iç mimarı E.D', "Ben bu iş yerinde sözleşmem dışında bir iş yapmadım, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Daha sonra kamu görevlilerinin avukatlarına söz verildi. Avukatlar suçlamaları kabul etmeyerek beratlarını talep etti. Sanık M.K, "Rapora karşı beyanı aleyhimize olan suçlamaları kabul etmiyoruz. Biz sözleşme ve anahtar teslimi iş verdik. Sözleşmenin içeriğine bakmadım. İçerinin dekorasyonu ile ilgili anlaşmalar yapıldı. İç mimar E.D, aramızdaki sözleşmelerde ne varsa onu yaptı. Sözleşme dışına çıkılmamıştır. Suçlamaları kabul etmiyoruz tahliyemizi istiyoruz" dedi.

Sanık S.K. ise, "Ben daha önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Benim tadilatlardan bir ilişkim yoktur tahliyemi ve beratımı talep ediyorum" diye konuştu.

Avukat Mesut Çakar, "Rapor diğer raporlar gözetilmeden kendi yorumları katılarak hazırlanmış. İçeriği çelişkilidir. Müvekkillerimiz tutuksuz yargılanması lazım. Uzun zamandır haksız yere yatıyorlar. Suçlamaları kabul etmiyoruz. Tahliyelerini talep ediyoruz" dedi.

Avukat Ali Uçkaç da, "Bu insanların birebir inşaat işi yapmadılar. Teknik olarak bu işlere yapmış ya da yapacak olmaları da mümkün değil. Bilirkişiler tamamen kendi kendilerine yorum yapmışlar. En ufak teknik ve bilimsel analiz yok. Dosya da önlerine gelen sayfaları okuyarak yoruma dayalı bir açıklama yapmışlar. Sanıkların tahliyesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Avukat Ersan Şen ise, "11. duruşmadayız. Bina 1996'da tamamlanmış, temsil ettiğim sanıklar alttan iki dükkanı 2003 ve 2006'da almışlar. 2017'de önemli tadilat geçirmiş, 2023'te de deprem meydana gelmiş, bina yıkılmış, insanlar hayatlarını kaybetmişler. Bir de 2017 ve 2023 yılları arasında geçen uzun zamana baktığımızda, burada 9 dairesi ve dükkanları olduğunu dikkate aldığımızda olası kasttan bahsetmemiz mümkün değil. Olursan olsun, umursamıyorum, kabullenme, çok para kazanmak istiyorum, ama bu binayı da yıkmak istiyorum, böyle tuhaf bir zihniyet ile hareket edilebilir mi, böyle bir şey olabilir mi? Temsil ettiğim sanıklara olası kasttan ceza düşünülebilir mi? Sami ve Mustafa kusursuzdur. Sorumlular cezalandırılsın, ama sadece suçu işleyenler cezalandırılsın. Dosyaya 2'si net lehe, ikisinin de KTÜ raporu dahil önemli kısımları dahil sanıklarımızın lehine şeklinde dosyaya girdi. Rapor statik proje hatasının binayı tek başına yıkmaya yeterli olduğunu söylüyor, müteahhit hatalarının da pastane tadilatından daha çok tahribat verdiğini söylüyor. Pastane tadilatlarından dolayı yıkıldığını asla diyemiyor. Bu bina mükemmele yakın yapılmış deselerdi, gelmişsiniz binayı vahşi bir şekilde tahrip etmiş, kolon kesmişsiniz dese anlarım. 85 sayfa raporun her sayfasını okudum sabaha kadar. Olası kast yoktur sanıkların beraatını istiyorum" dedi.

Mahkeme raporun içeriği ve sonuç kısmı uyumsuz olduğundan, aynı bilirkişi heyetinden ek rapor alınmasına karar verildi. Mahkeme, sanıklardan E.D.'nin tahliyesine, S.K. ve M.P.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 6 Temmuz tarihine ertelendi.

Mahkeme sonrası açıklama yapan Avukat Ersan Şen, "Son bir rapor geldi. O rapor esasında 85 sayfalık bir rapor, lehimizeydi. Ama sonucuyla ilgili sıkıntılar var. Onları ortaya koyduk ve taleplerimiz kabul görmüyor. Çünkü biz Ezgi Apartmanı'nda yaptırdığımız tadilatlarda bu binanın yıkılmadı. Daha önce başka raporlar, İstanbul'dan alınan rapor, ODTÜ'den alınan rapor net bir şekilde haklılığımızı ortaya koyuyordu. Bu defa Pamukkale Üniversitesinden mahkemeye bir rapor aldırdı. Raporlar arasında ne var bir bakılsın diye. Esasında baktığınızda rapor lehimize ama sonucu itibariyle bireyselleştirme, netleştirme yapmadan bıraktığı için mahkeme dedi ki bu rapor eksik. Tadilatların bu binanın yıkılma etkisinin olup olmadığını bana net bir şekilde söyleyin. Çünkü taksiri suçlarda herkes kendi kusur ve fiilinden dolayı sorumludur. Yani siz böyle herkesi sorgutamazsınız. Bizim bakımımızda da böyle bir netleştirmenin olmadığını, raporun içeriğiyle sonucu arasında çelişki olduğunu biz de bunları ortaya koyduk. Raporun içeriği 81. sayfası dahil lehimize, bu lehimize teslim edilecek. Özellikle ODTÜ raporu 26 simülasyon üzerinden net bir şekilde ortaya koydu. Bu binanın yıkılmasının sebebi net belli. Müteahhitlik hatası, statik proje hatası. Bunları diğer raporlar ortaya koydu. Ancak hassas bir konu. Sosyal medya baskısını anlıyoruz. Ancak biz bir an önce adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Şu anda temsil ettiğimiz sanıklardan birisi tutuklu. Bir sebep tahliye oldu. Bunun tahliye olması oldukça önemliydi. Bu sanıkların tahliye olacağına inanıyoruz. Ama dediğim gibi gelen rapordan sonra bir ek rapor almayı uygun gördü. Raporda bazı açıklaması gereken hususlar ortaya konuldu. Umarım belli bir aşamaya da geliriz. Raporda bir an önce ek rapor olarak gelir, dosyaya girer. En azından savunmalarımızın net karşılığını görebiliriz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı