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Şanlıurfa'da Kenevir Operasyonu: 8 Kök Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Kenevir Operasyonu: 8 Kök Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsın kenevir bitkisi ektiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın kenevir bitkisi ektiği yönünde bilgi elde etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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