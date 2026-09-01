Şanlıurfa'da Kenevir Operasyonu: 8 Kök Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsın kenevir bitkisi ektiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın kenevir bitkisi ektiği yönünde bilgi elde etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı