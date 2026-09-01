Şanlıurfa'da Kenevir Operasyonu: 8 Kök Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın kenevir bitkisi ektiği yönünde bilgi elde etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı