EYÜPSULTAN'da Şiddet Uygulayan Ahmet Çelik Tahliye Edildi

EYÜPSULTAN'da ayrıldıkları halde dini nikahlı eşi Dilek Acu'ya şiddet uygulayan ve ısrarlı takip ederek tehdit etmesi sonrasında kadının evinin önüne barikat kurmasına neden olduğu için 12 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanan Ahmet Çelik'in celse arasında tahliye edildiği ortaya çıktı. 3 ay tutuklu kalan Ahmet Çelik ile Dilek Acu duruşmada karşı karşıya geldi. Dilek Acu

"Kendim ve çocuğumun hayatını korumaya çalışırken bir yandan da birden fazla dosyaya yetişmeye çalışıyor ve önyargılı insanlar tarafından işten kovuluyorum. Umutlarım tükenmek üzere, yaşama sevincimi kaybetmek üzereyim" dedi. Ahmet Çelik ise, "3 ay hapis yattım. Babam yatalak. Zaten memlekete döneceğim" diye konuştu.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ahmet Çelik ile şikayetçi Dilek Acu geldi. Duruşmayı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de takip etti. Olay sonrasında 15 Haziran'da tutuklanan Ahmet Çelik'in celse arasında 5 Eylül tarihinde üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklu kaldığı süre, sabit ikametgah sahibi olması gerekçeleriyle tahliye edildiği ortaya çıktı.

"UMUTLARIM TÜKENMEK ÜZERE"

Duruşmada söz alan Dilek Acu, "Çocuğum ve bana sürekli rahatsızlık vermektedir. Takıntılı bir insanın küfür ve hakaretlerine maruz kalıyorum. Ancak şahıs ifadesi alındıktan sonra adeta cesaret kazandırılmak için serbest bırakılmaktadır. Hakkında 30'u aşkın şikayetim var, değişik mahkemelerde takip ettiğim dosyalar bulunuyor. Kendim ve çocuğumun hayatını korumaya çalışırken bir yandan da birden fazla dosyaya yetişmeye çalışıyor ve önyargılı insanlar tarafından işten kovuluyorum. Umutlarım tükenmek üzere, yaşama sevincimi kaybetmek üzereyim. Sanık mahkemenize bildirdiği adreste oturmamaktadır, tespit edilmesini talep ederim. Ben kadın sığınmada kalmak zorundayım, kızım yatılı okulda. O rahat yaşarken ben sokaklarda sürünüyorum. Yakama yapıştı gitmiyor, kime gidebilirim, bu ülkede sığınabileceğim kim var adalet dışında?" dedi. Acu, sanığın tahliye edildikten sonra da kendisini arayarak rahatsız etmeye devam ettiğini belirtti. Acu'nun avukatı da sanığın rahatsızlık vermeye devam ettiğini söyleyerek en üst hadden cezalandırılmasını, tutuklanmasını veya elektronik kelepçe uygulanmasını talep etti. Aile Bakanlığı avukatı da sanığın defalarca tehdit suçunu işlediğini belirterek tutuklanmasını istedi.

"HİÇBİR ŞEKİLDE BENİ ARAMASINI İSTEMİYORUM"

Hakimin, "Tahliye olduktan sonra aradın mı?" sorusuna sanık Ahmet Çelik, "Çocuğun masrafları için hesap numarası istemek üzere aradım" diye cevap verdi. Dilek Acu ise "Hayır, hesap numarası istemedi. 'Dilek ne yapıyorsun?' diye beni aradı. Hiçbir şekilde beni aramasını istemiyorum. İletişim kurmasını istemiyorum" dedi. Acu, sanığın kendisini aramasına ilişkin ses kaydını da mahkemede dinletti. Acu, "Bu tarz bahanelerle beni test ediyor. Mahkemelere gitmekten gücüm kalmadı, desteğinize ihtiyacım var" diye konuştu.

"3 AY HAPİS YATTIM, MEMLEKETE DÖNECEĞİM"

Ses kaydı üzerine hesap numarası için aradığını söyleyen sanık Ahmet Çelik, "Ben de görünce yolumu değiştiriyorum. 3 ay hapis yattım. Babam yatalak. Zaten memlekete döneceğim" dedi. Sanığın avukatı ise müvekkilinin herhangi bir şiddet eylemi olmadığını öne sürerek tutuksuz yargılanmasını ve beraatini talep etti.

TUTUKLANMA TALEBİNE RET

Mahkeme, sanığın tutuklanması veya elektronik kelepçe uygulanması taleplerini reddetti. Dilek Acu'nun sanıktan şikayetçi olduğu dosyaların bildirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Ahmet Çelik'e "Silahlı tehdit", "Hakaret" ve "Israrlı takip" suçlarından 3 yıl 9 aydan 12 yıl 6 aya kadar hapis istendi.