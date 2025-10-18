Haberler

Eyüpsultan'da Rehin Alınan Çift Kurtarıldı: Fidye İsteyen Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Eyüpsultan'da inşaat halindeki bir binada rehin tutulan A.H. ve H.R. polis tarafından kurtarıldı. 4 gün boyunca darp edilen çiftin ailelerinden fidye istendiği öğrenilirken, olaya karışan 18 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Eyüpsultan'da inşaat halindeki bir binada rehin olan A.H.(30) ve aynı dairede elleri ve ayakları bağlı şekilde tutulan nişanlısı H.R.(29) polis ekiplerince kurtarıldı. Şahısları kaçırıp 4 gün boyunca darp eden ve ailelerinden fidye istediği öğrenilen bir şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 8 Ekim'de saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat halindeki binanın camından bir kadın bağırarak yardım istedi. Mahalle sakinleri, kadının yardım istemesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, camdan sarkarak yardım isteyen Fas uyruklu A.H.(30) ve aynı dairede elleri ve ayakları bağlı şekilde tutulan nişanlısı H.R.'yi (29)kurtardı.

Kadının emniyetteki ifadesine ulaşıldı:

Kadının emniyetteki ifadesinde, olaydan 4 gün önce Fas'tan İstanbul'a geldiklerini ve ardından Afganistan uyruklu bir şahsın kendilerini kaçırarak rehin aldığını ve bu süre boyunca darp edilip ailelerinden fidye istendiğini söyledi. Ayrıca olay günü kadın camdan atlamaya çalışıp yardım isteyince şüphelinin evden kaçtığı öğrenildi.

18 yaşındaki şüphelinin üzerinden tabanca, bıçak, telefon ve nakit para çıktı

Faslı çiftin ifadelerinin ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda şüpheli Z.Ş.(18) Atatürk Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Afganistanlı şahsa yönelik ekiplerin yaptığı üst aramasında, 3 adet telefon, bin 100 TL nakit para, bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete getirilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

