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Eyüpsultan'da park yeri kavgasında 2 kişi bıçaklandı

Eyüpsultan'da park yeri kavgasında 2 kişi bıçaklandı
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EYÜPSULTAN'da bir market önüne park etmek isteyen minibüs sürücüsü ile market sahipleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda, market sahipleri bıçakla yaralandı. Minibüs sürücüsü ve yakınları olay yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

EYÜPSULTAN'da cadde üzerinde bulunan market önüne bir sürücü minibüsü park etmek istedi. Aracın park edilmesini istemeyen market sahipleri ile sürücü arasında çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.

Olay dün akşam saat 18.00 sıralarında Göktürk Merkez Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir minibüs sürücüsü cadde üzerindeki marketin önüne aracını park etmek istedi. Bu sırada aracın oraya park edilmesini istemeyen market sahipleri ile minibüs sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine minibüs sürücüsü bölgeye yakınlarını çağırdı. Minibüs sürücüsü araçla markete girmeye çalışırken, yakınları da market sahiplerine sopa ve bıçakla saldırdı. Olayda 2 market sahibi bıçakla yaralandı. Minibüs sürücüsü ve yakınları bölgeden kaçarken, ihbar üzerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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