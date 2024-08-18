Eyüpsultan'da otoparktaki 10 araca zarar veren şahıs yakalandı

Eyüpsultan'da otoparktaki 10 araca zarar veren şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Eyüp Sultan'da geçtiğimiz günlerde bir otopark içindeki park halindeki 10 farklı arabaya henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı zarar veren şahıs, polisin 42 ayrı açıdan 30 saatlik güvenlik kamerası incelenmesi sonucu yakalandı.

Olay, 8 Ağustos perşembe günü Eyüp Sultan ilçesinde yaşandı. Yapılan ihbar üzerine bir açık otoparkta park halinde bulunan 10 aracın lastikleri ve aynaları kırıldığı tespit edildi. Yapılan ihbarı değerlendiren Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 42 ayrı güvenlik kamerasından 30 saatlik bir görüntüyü inceledi. Yapılan incelemede motosikletten inerek açık otoparkta bulunan araçlara zarar veren şahıs tespit edildi. 22 yaşındaki K.B. incelem sonrası kıskıvrak yakalanırken olayı neden gerçekleştirdiği henüz öğrenilemedi. "Kasten yaralama, mala zarar verme, otodan hırsızlık, tehdit, yağma, 6136 SKM" suçlarından poliste kaydı olan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.