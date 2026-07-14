Haberler

Eyüpsultan'da polisin durdurduğu motosikletten tüfek ve el yapımı bomba çıktı: 7 gözaltı

Eyüpsultan'da polisin durdurduğu motosikletten tüfek ve el yapımı bomba çıktı: 7 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Eyüpsultan'da polis uygulamasında durdurulan motosiklette AK-47 otomatik silah ve el yapımı 2 bomba bulundu. Şüphelinin ifadesiyle 5 ilçede 10 adrese düzenlenen operasyonlarda 6 kişi daha yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı. Bombaların internetten izlenerek hazırlandığı tespit edildi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu motosiklette AK-47 otomatik silah ile el yapımı 2 bomba ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda 5 ilçede 10 adrese düzenlenen operasyonlarda 6 kişi daha yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve saldırıda kullanılacağı değerlendirilen ikiz plaka ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Temmuz'da Göktürk Mahallesi'nde yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Motosiklette yapılan aramada AK-47 otomatik silah ve bu silaha ait mermiler ile birlikte el yapımı 2 bomba ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü B.Ş. gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 5 ilçede belirlenen 10 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve saldırıda kullanılacağı değerlendirilen ikiz plaka ele geçirildi.

Ele geçirilen bomba internetten video izlenerek hazırlanmış

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, ele geçirilen el yapımı bombaların internet üzerinden ulaşılan tarifler kullanılarak hazırlandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.Ş. ile bağlantılı oldukları belirlenen M.A.K. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 4 şüpheli hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilen silah ve bombaların hangi amaçla kullanılacağının belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Nihat Kahveci gözaltına alındı

Nihat Kahveci gözaltında

Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı

Parti grubuna damga vuran çıkış: Tehdit ortadan kalkmadı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Genç öğretmenin sınıfta yaptığı paylaşım tartışma yarattı
Kolonlarından çatlama sesi gelen 7 katlı bina tahliye edildi

Kolonlardan gelen ses 45 kişiyi sokağa döktü
Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

Yasemin'i çıldırtan iddia! Mahkemenin yolunun tuttu

Bursa'da komşu dehşeti! 'Eşime göz kırptı' iddiası can aldı

Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var

Haluk Levent dosyasıyla ilgili olay çıkış: Mide bulandıran olgular var
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti