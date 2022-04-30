İstanbul'da feci kaza! Kontrolden çıkan minibüs taksinin üzerine devrildi: 6 yaralı - Haberler

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İstanbul'da feci kaza! Kontrolden çıkan minibüs taksinin üzerine devrildi: 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu dolu minibüs, karşı şeride geçerek taksinin üzerine devrildi. Kaza nedeniyle 6 kişi yaralandı.

Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde refüjdeki demir bariyerleri parçalayan ve içinde 6 yolcunun olduğu belirtilen minibüs, karşı şeride geçerek taksinin üstüne devrildi.

İstanbul'da feci kaza! Kontrolden çıkan minibüs taksinin üzerine devrildi: 6 yaralı

4 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre taksi şoförü, minibüs şoförü, taksiye çarpan motosikletli ile minibüsteki bir yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da feci kaza! Kontrolden çıkan minibüs taksinin üzerine devrildi: 6 yaralı

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Minibüs, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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