Haberler

Eyüpsultan'da Çocuk Kaçırma İddiası ve Baba Müdahalesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Eyüpsultan'da bir markette alışveriş yapan ailenin çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheli, babasının müdahalesiyle yakalandı. Olay yerinde vatandaşlar duruma müdahale ederken, polis ve sağlık ekipleri de olay yerine geldi. Çocuğun sağlık durumu iyi ancak psikolojik olarak travma yaşadığı bildirildi.

Eyüpsultan'da bir markette alışveriş yapan ailenin çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheli, bir başka markete girdiği esnada fark edildi. şüpheli, çocuğun babası tarafından polise teslim edildi.

Olay, saat 13.30'da Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir markette alışveriş yapan bir ailenin çocuğu, aynı markete giren bir şüpheli tarafından kaçırılmak amacıyla dışarı çıkarıldı. Çocuğun yanlarında olmadığını fark eden baba, hemen dışarı çıkarak çocuğun şüpheliyle beraber yandaki markete girdiğini fark etti. Çocuğunu kaçırmak isteyen şüpheliyle tartışan babayı gören vatandaşlar, olay yerine geldi. Vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce, çocuğu kaçırmak istediği iddia edilen şahıs gözaltına alındı. Öte yandan küçük çocuğun babası ise şahsı darp etmek isterken araya polisler girdi.

"Başka bir adam tarafından kaçırılmaya çalışılıyor"

Yaşanan olayı gören vatandaş Vildan Akkul, "1 saat önce bir markette anne, baba 5 yaşlarında erkek bir çocuk bir markette dolaşırken annesi ve babası fark etmiyor. Başka bir adam tarafından kaçırılmaya çalışılıyor. O sırada annesi ve babası görmeyince babası durumu fark ediyor. Kapıya kadar gelip bakıyor. Ben de geldim, olay yerinde ambulans ve polis ekipleri vardı. Çocuğun sağlık durumu iyi ama çok korkmuşlardı, travma yaşamışlardı" dedi.

"Babası da kaçıranı darp etmiş"

Olayı gören bir başka görgü tanığı Muhammet Emin Cavla ise "Okuldan geliyordum, markette kalabalık gördüm. Kalabalığında bir adamın küçük yaştaki çocuğu kaçırmak istediği esnada yakalandığı için toplandığını duydum. Babası da kaçıranı darp etmiş. Benim geldiğimde darp ediyorlardı. Sonra polis ve ambulans geldi" şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Yok böyle şaka! Samsunsporlu oyuncular kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar

Kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Beşiktaş'ın acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş yasta! Emektar futbolcu genç yaşta hayatını kaybetti
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti artık gece de gezilebilecek

Tarihte paranın ilk basıldığı yerde yeni dönem
Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı

Oğlunun cansız bedenini buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
Hakem yetersizliği nedeniyle Türkiye'deki bazı maçlar ertelendi

Hakem yetersizliği nedeniyle Türkiye'deki o maçlar ertelendi
Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade

Aile katliamı yapan caniden akıllara durgunluk veren ifade
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.