Eyüpsultan'da Baba, Çocuğuna Tekme Attı: Çocuk Ağır Yaralandı

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir baba, apartmanın koridorunda çocuğuna tekme attı. Teknenin etkisiyle merdivenlerden yuvarlanan çocuk ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Eyüpsultan'da, bir adam apartmanın koridorunda çocuğuna tekme attı. Merdivenlerden yuvarlanan çocuk ağır yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan'da yaşayan Turgay T. isimli şahıs, binanın merdivenlerinde yürüyen çocuğuna tekme attı. Tekme merdivenlerden yuvarlanan çocuk ağır yaralandı. Çocuğun bağırışlarına çıkan komşular, adama tepki gösterdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Cani babanın çocuğuna tekme attığı ve çocuğun yuvarlandığı anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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