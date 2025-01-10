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Evsiz adam, kendisini taciz eden zorbalardan birini öldürüp diğerini yaraladı

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New York metrosunda yaşanan bir olayda, 69 yaşındaki evsiz bir adam, eşyalarını çalmaya çalışan ve kendisine saldıran bir grup zorbanın birini öldürüp diğerini yaraladı. Olayın meşru müdafaa kapsamında olduğunu belirten Queens Bölge Savcılığı, adam hakkında herhangi bir suçlama yapmayacağını açıkladı. Olay, metrolarda artan şiddet olaylarını bir kez daha gündeme getirdi.

New York metrosunda yaşanan dramatik bir olayda, 69 yaşındaki evsiz bir adam, eşyalarını çalmaya çalışan ve kendisine saldıran bir grup zorbanın birini öldürüp diğerini yaraladı. Queens Bölge Savcılığı, adamın meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğini belirterek herhangi bir suçlama yapmayacağını açıkladı.

Olay, 22 Aralık gecesi 7 numaralı metro hattında meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, vagonda uyuyan yaşlı adamın çantalarının Stalin Moya ve Oswaldo Walter isimli iki kişi tarafından çalındığı görülüyor. Eşyalarını geri almak için saldırganları takip eden adam, ikinci vagonda grubun saldırısına uğruyor. Sürekli yumruklanan ve itilen adam, sonunda yanındaki bıçağı çıkararak kendini savunuyor.

Queens Bölge Savcısı Melinda Katz, "Mağdur, hiçbir sebep yokken saldırıya uğradı ve soruşturmamız, sadece eşyalarını geri almaya çalışırken kendini savunduğunu gösterdi" açıklamasını yaptı. Olayda Moya hayatını kaybederken, Phillipe Pena yaralandı.

Hayatta kalan saldırganlar Pena (26), Walter (29), Jose Valencia (35) ve Henry Toapanta (32) soygun ve saldırı suçlarından tutuklandı. Savcılık, tüm şüphelilerin de evsiz olduğunu belirtti.

Olay, New York metrosunda artan şiddet olaylarını tekrar gündeme getirdi. Geçen yıl benzer iki olayda da kendini savunan yolcular suçsuz bulunmuştu. Savcı Katz, "Metrolarımız, toplu taşımaya bağımlı milyonlarca insan için güvenli olmalı" diyerek metro güvenliğinin önemine dikkat çekti.

Evsiz adam, kendisini taciz eden zorbalardan birini öldürüp diğerini yaraladı

Evsiz adam, kendisini taciz eden zorbalardan birini öldürüp diğerini yaraladı

Evsiz adam, kendisini taciz eden zorbalardan birini öldürüp diğerini yaraladı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Ülger:

Amerikan adalet sisteminin hastasıyım. Türkiye’de evine giren hırsızı dövdü diye adamı içeri atmışlardı.

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Haber Yorumlarıvatandaş osman :

Şeriat kanunlarını istemeyi bırakın, taş gibi ABD adaleti dururken

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Haber YorumlarıuCube :

Helal olsun savcıya. Adam kendini savunmuş doğru karar! ;))

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