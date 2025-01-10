Evsiz adam, kendisini taciz eden zorbalardan birini öldürüp diğerini yaraladı

New York metrosunda yaşanan dramatik bir olayda, 69 yaşındaki evsiz bir adam, eşyalarını çalmaya çalışan ve kendisine saldıran bir grup zorbanın birini öldürüp diğerini yaraladı. Queens Bölge Savcılığı, adamın meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğini belirterek herhangi bir suçlama yapmayacağını açıkladı.

Olay, 22 Aralık gecesi 7 numaralı metro hattında meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, vagonda uyuyan yaşlı adamın çantalarının Stalin Moya ve Oswaldo Walter isimli iki kişi tarafından çalındığı görülüyor. Eşyalarını geri almak için saldırganları takip eden adam, ikinci vagonda grubun saldırısına uğruyor. Sürekli yumruklanan ve itilen adam, sonunda yanındaki bıçağı çıkararak kendini savunuyor.

Queens Bölge Savcısı Melinda Katz, "Mağdur, hiçbir sebep yokken saldırıya uğradı ve soruşturmamız, sadece eşyalarını geri almaya çalışırken kendini savunduğunu gösterdi" açıklamasını yaptı. Olayda Moya hayatını kaybederken, Phillipe Pena yaralandı.

Hayatta kalan saldırganlar Pena (26), Walter (29), Jose Valencia (35) ve Henry Toapanta (32) soygun ve saldırı suçlarından tutuklandı. Savcılık, tüm şüphelilerin de evsiz olduğunu belirtti.

Olay, New York metrosunda artan şiddet olaylarını tekrar gündeme getirdi. Geçen yıl benzer iki olayda da kendini savunan yolcular suçsuz bulunmuştu. Savcı Katz, "Metrolarımız, toplu taşımaya bağımlı milyonlarca insan için güvenli olmalı" diyerek metro güvenliğinin önemine dikkat çekti.