Haberler

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı, 9 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 14 şüpheli yakalandı. Aramalarda metamfetamin, bonzai hammaddesi, sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adana'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda metamfetamin, bonzai hammaddesi, sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve hassas teraziler ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespit edilmesi ve uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üstleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 33 pakette toplam 217,63 gram metamfetamin, 24 pakette 172,55 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddeden yaklaşık 17 kilogram 255 gram bonzai elde edilebileceği belirtildi.

Aramalarda ayrıca 5 pakette 34,51 gram bonzai, 2 bin 195 adet sentetik ecza, 4 ruhsatsız tabanca, 5 mermi ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Eski MİT'çinin şüpheli ölümü için 15 yıl sonra düğmeye basıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti: 2 kuzen hayatını kaybetti

2 kuzenin acı sonu! Feci şekilde can verdiler
İsmail Kartal neşteri vurdu! Roma maçı öncesi 4 oyuncuya birden kesik

İsimler bomba! Derbi sonrası 4 yıldıza hayatının şoku

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetti
Uçakta koltuğa bantlanmıştı! Kimliği ortaya çıktı, işinden oldu

Bu görüntünün faturası ağır oldu! Kimliği deşifre olunca işten attılar
Tanju Özcan 2. kez hakim karşısında! Vahim suçlamalara karşı kendini savunacak

Vahim suçlamalara karşı kendini savunacak!

Yılmaz Erdoğan, Demet Evgar ve Rıza Kocaoğlu yerinde duramadığı anlar

Sayı geldikçe kendilerinden geçtiler! İşte o anlar

Herkes onu albino sanıyordu! Pis Yedili'nin PC'sinin gerçek hali şaşırttı

Herkes albino sanıyordu! Pis Yedili'nin PC'sinin gerçek hali şaşırttı