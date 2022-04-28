Evlenme teklifini geri çevrince silahla rehin alındı - Haberler

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Evlenme teklifini geri çevrince silahla rehin alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evlenme teklifini geri çevrince silahla rehin alındı

Küçükçekmece'de hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, evlenme teklifini geri çevirdiği şahıs tarafından silahla rehin alındı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, evlenme teklifini geri çevirdiği şahıs tarafından silahla rehin alındı. Silahın tutukluk yapması sonucu kadın kurtulurken, polis ekipleri ise şahsı etkisiz hale getirdi.

Olay, 25 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nin arka bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Günay E.'ye (48), eski erkek arkadaşı olan Hayri K. (48) evlenme teklifinde bulundu. Evlenme teklifi geri çevrilen adam, hastane bahçesinde buluştuğu Günay E.'yi yanında getirdiği silahla rehin aldı.

Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı silahını bırakması için uyardı. Ancak uyarıları dinlemeyen Hayri K., tetiği çekmeye çalıştı ancak silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine polis ekipleri şahsa müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Hayri K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Evlenmeye zorladı, kabul etmeyince rahatsız etti"

Polis ekiplerince kurtarılan Günay E. ise ifadesinde, Hayri K. ile daha önceden birliktelikleri olduğunu ama evlenme teklifini kabul etmediğini söyledi. Günay E., şahsın kendisini evlenmeye zorladığını, sürekli rahatsız ettiğini, şikayet üzerine uzaklaştırma kararının verildiğini anlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece, Pazartesi, Nisan, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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