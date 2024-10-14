Talihsiz kadın, evinin önünde yürüdüğü sırada üzerine su tankı düştü
Bir kadının evinin önünde düşen su deposundan kıl payı kurtulduğunu gösteren bir video sosyal medyada hızla yayılıyor. Videonun çekilme zamanı ve yeri konusunda bilgi verilmedi. Video, bir kadının evine doğru yürürken, büyük ve boş bir su deposunun üzerine düşmesini ve bir adamın yardıma koşmasını gösteriyor. 13 Ekim'de paylaşılan video, 1,1 milyondan fazla izlenmeye ulaştı ve bu sayı artmaya devam ediyor.
Sosyal medyada, bir kadının evinin önünde su deposunun çarpmasını gösteren bir video hızla yayılıyor ve insanlardan çeşitli tepkiler alıyor. Tarihi belirtilmemiş videoda, kadının düşen depoya maruz kaldığı, ancak ölümcül olabilecek bir kazadan kıl payı kurtulduğu görülüyor.
Video, X (eski adıyla Twitter) platformunda "Pooja" adlı bir kullanıcı tarafından paylaşıldı. Görüntüler, bir şeyler yiyerek evine doğru yürüyen kadınla başlıyor. Birkaç saniye içinde, büyük ve boş bir su deposu kadının üzerine düşüyor. Videonun devamında, bir adam kadına yardım etmek için evinden dışarı fırlıyor ve birlikte, muhtemelen deponun düştüğü çatıdaki biriyle karşı karşıya geliyorlar.
13 Ekim'de paylaşılan video, o zamandan beri 1,1 milyondan fazla izlenmeye ulaştı ve bu sayı artmaya devam ediyor. Birçok kişi de paylaşımın yorum bölümünde düşüncelerini ifade etti.